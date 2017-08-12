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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:55

Re: Программа "Masterсard Більше"

Коллеги, а сертификат портмоне только для новых клиентов?
Stringer
 
Повідомлень: 11381
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Stringer, из колеса действующим подходит. Но, серт на месяц действует для тарифа комиссия (вроде так). Прочтите пару последних страниц в профильной теме Portmone, там клиентаж общался с представитем касательно полученного сертификат на по другой акции. Есть разъяснения.
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MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 08.03.18
Подякував: 173 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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