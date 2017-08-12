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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:55
Re: Программа "Masterсard Більше"
Коллеги, а сертификат портмоне только для новых клиентов?
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Stringer, из колеса действующим подходит. Но, серт на месяц действует для тарифа комиссия (вроде так). Прочтите пару последних страниц в профильной теме Portmone, там клиентаж общался с представитем касательно полученного сертификат на по другой акции. Есть разъяснения.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Колеги, есть у кого ненужный портмоне, для попробовать?
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
Stringer
см.лс
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