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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:55

Re: Программа "Masterсard Більше"

Коллеги, а сертификат портмоне только для новых клиентов?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Stringer, из колеса действующим подходит. Но, серт на месяц действует для тарифа комиссия (вроде так). Прочтите пару последних страниц в профильной теме Portmone, там клиентаж общался с представитем касательно полученного сертификат на по другой акции. Есть разъяснения.
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MASolomko
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Повідомлень: 2184
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Подякував: 173 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Колеги, есть у кого ненужный портмоне, для попробовать?
Stringer
 
Повідомлень: 11382
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Подякував: 327 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27

Stringer
см.лс
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velvet
 
Повідомлень: 2866
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:55

Приму в дар мегого.
Можно просто код в личку, ну или сам серт на мыло mustbe1@ukr.net
Взамен могу дать почти любые серты, пишите что нужно.
Заранее спасибо
mustbe
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Повідомлень: 4535
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:34

3 сертификата Gold.ua подряд ((( 30 баллов коту под хвост.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:44

Искатель
А сколько у вас баллов, что вы так сокрушаетесь :)
Vorlon
 
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