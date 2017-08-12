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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:55
Re: Программа "Masterсard Більше"
Коллеги, а сертификат портмоне только для новых клиентов?
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Stringer, из колеса действующим подходит. Но, серт на месяц действует для тарифа комиссия (вроде так). Прочтите пару последних страниц в профильной теме Portmone, там клиентаж общался с представитем касательно полученного сертификат на по другой акции. Есть разъяснения.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Колеги, есть у кого ненужный портмоне, для попробовать?
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
Stringer
см.лс
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:55
Приму в дар мегого.
Можно просто код в личку, ну или сам серт на мыло mustbe1@ukr.net
Взамен могу дать почти любые серты, пишите что нужно.
Заранее спасибо
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
Зато они до конца сентября, а большинство только до конца этого месяца. Можно что-то и прикупить
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:11
Большинство до конца августа,а не этого месяца. Польза от сертификата gold.ua такая же как и от Фокстрота 200 грн. на 1000грн.,т.е. практически отсутствует, особенно если таких сертификатов больше одного.
Получи вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля
А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант
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