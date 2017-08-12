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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Faceless написав:Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля
А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант

ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:40

У меня уже 4 или 5 скидок на Gold.ua. Абсолютно бесполезные.

Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю (сейчас 5 покупок частями Моно на Фокстрот висит). Жду повода, чтобы проверить сертификат фокстротный. Кстати, никто не смотрел, какой там срок годности?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44

Искатель, до конца этого авгуcта :(
Седня еще от Моно есть там скидка 4%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:55

  Искатель написав:У меня уже 4 или 5 скидок на Gold.ua. Абсолютно бесполезные.

Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю (сейчас 5 покупок частями Моно на Фокстрот висит). Жду повода, чтобы проверить сертификат фокстротный. Кстати, никто не смотрел, какой там срок годности?

Срок действия сертификатов от Фокстрота до конца августа.Какая ж тут полезность, особенно если их штук 6 выпало.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю


Що там можна купувати так часто? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:11

V2
Батарейки? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33

  Vorlon написав:V2
Батарейки? :lol:


В оплату частинами? На 1000 грн.? :)))
У Вас електрокар? :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

через заказ на сайте Фокстрота , использовал сертификат на 200 грн на акционный !!! утюг ,хотя в самом сертификате пишет ,что на акционные товары не действует. в Заказе скидку подтянуло. В магазе , при пик апе - уже можно и Моно рассчитаться 4 % или оплатой частями ...так что не совсем безполезной штукой оказался
lincoln2
 
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