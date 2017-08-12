ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:40
У меня уже 4 или 5 скидок на Gold.ua. Абсолютно бесполезные.
Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю (сейчас 5 покупок частями Моно на Фокстрот висит). Жду повода, чтобы проверить сертификат фокстротный. Кстати, никто не смотрел, какой там срок годности?
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44
Искатель, до конца этого авгуcта
Седня еще от Моно есть там скидка 4%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:55
Срок действия сертификатов от Фокстрота до конца августа.Какая ж тут полезность, особенно если их штук 6 выпало.
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
через заказ на сайте Фокстрота , использовал сертификат на 200 грн на акционный !!! утюг ,хотя в самом сертификате пишет ,что на акционные товары не действует. в Заказе скидку подтянуло. В магазе , при пик апе - уже можно и Моно рассчитаться 4 % или оплатой частями ...так что не совсем безполезной штукой оказался
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46
Оформили покупки? чи не вийшла ціна з купоном вища, ніж ціна без нього по акції.
Теж хотів аукціонний товар купити з купоном, так при застосування ставить ціну без акції "- 200 грн.": по акції 2999 грн., а з купоном вийшло 3699 (3899-200).
Купив без купону
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