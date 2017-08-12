Faceless написав:Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант
ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020
У меня уже 4 или 5 скидок на Gold.ua. Абсолютно бесполезные.
Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю (сейчас 5 покупок частями Моно на Фокстрот висит). Жду повода, чтобы проверить сертификат фокстротный. Кстати, никто не смотрел, какой там срок годности?
Искатель написав:У меня уже 4 или 5 скидок на Gold.ua. Абсолютно бесполезные.
Насчет Фокстрота - не соглашусь, я весь год там покупаю (сейчас 5 покупок частями Моно на Фокстрот висит). Жду повода, чтобы проверить сертификат фокстротный. Кстати, никто не смотрел, какой там срок годности?
Срок действия сертификатов от Фокстрота до конца августа.Какая ж тут полезность, особенно если их штук 6 выпало.
через заказ на сайте Фокстрота , использовал сертификат на 200 грн на акционный !!! утюг ,хотя в самом сертификате пишет ,что на акционные товары не действует. в Заказе скидку подтянуло. В магазе , при пик апе - уже можно и Моно рассчитаться 4 % или оплатой частями ...так что не совсем безполезной штукой оказался
lincoln2 написав:через заказ на сайте Фокстрота , использовал сертификат на 200 грн на акционный !!! утюг ,хотя в самом сертификате пишет ,что на акционные товары не действует. в Заказе скидку подтянуло. В магазе , при пик апе - уже можно и Моно рассчитаться 4 % или оплатой частями ...так что не совсем безполезной штукой оказался
Оформили покупки? чи не вийшла ціна з купоном вища, ніж ціна без нього по акції.
Теж хотів аукціонний товар купити з купоном, так при застосування ставить ціну без акції "- 200 грн.": по акції 2999 грн., а з купоном вийшло 3699 (3899-200). Купив без купону
lincoln2 написав:через заказ на сайте Фокстрота , использовал сертификат на 200 грн на акционный !!! утюг ,хотя в самом сертификате пишет ,что на акционные товары не действует. в Заказе скидку подтянуло. В магазе , при пик апе - уже можно и Моно рассчитаться 4 % или оплатой частями ...так что не совсем безполезной штукой оказался
Оформили покупки? чи не вийшла ціна з купоном вища, ніж ціна без нього по акції.
Теж хотів аукціонний товар купити з купоном, так при застосування ставить ціну без акції "- 200 грн.": по акції 2999 грн., а з купоном вийшло 3699 (3899-200). Купив без купону