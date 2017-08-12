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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

Ни дня без голд юа
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:38

  velvet написав:
  Faceless написав:Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля
А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант

ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020

Не 4% га беннзин, а 4грн і 5грн - обидва дійсно до 30.09
L
 
Повідомлень: 419
З нами з: 19.05.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Міняю Мегого (є 2 штуки) на Епіцентр.

Фокстрот, Голд, Сушія, Якабао, Окко, Портмоне - віддам просто так.
ykrkozak
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Повідомлень: 61
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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