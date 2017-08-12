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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:04
Ни дня без голд юа
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Boundless
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:38
velvet написав: Faceless написав:
Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля
А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант
ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020
Не 4% га беннзин, а 4грн і 5грн - обидва дійсно до 30.09
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L
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:08
Міняю Мегого (є 2 штуки) на Епіцентр.
Фокстрот, Голд, Сушія, Якабао, Окко, Портмоне - віддам просто так.
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ykrkozak
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:55
Нужен мегого.
Взамен - есть всё (или почти всё) остальное.
Шлак - отдам просто так
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mustbe
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