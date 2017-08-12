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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ни дня без голд юа
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:38
Не 4% га беннзин, а 4грн і 5грн - обидва дійсно до 30.09
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Міняю Мегого (є 2 штуки) на Епіцентр.
Фокстрот, Голд, Сушія, Якабао, Окко, Портмоне - віддам просто так.
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:55
Нужен мегого.
Взамен - есть всё (или почти всё) остальное.
Шлак - отдам просто так
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:11
в финале , 2 якабу и голда ... скука...за все время из полезного фишка -5 грн ,пару пополнений мобильного и один эпицентр 50 грн. ...сдулись
Додано: Нед 02 сер, 2020 11:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
в финале набил Эпиков.Не понял при чем тут "Галерея Деко" в заглавии,а ниже пишут про любую кассу.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:40
Мизантрóп у меня пока что 1 эпик и пополняшка моба... Остальное печаль - якабу, сушия, голд.юа.. если кому надо - отдам за просто так
Кешбечные карты!
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:45
Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
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