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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

Ни дня без голд юа
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:38

  velvet написав:
  Faceless написав:Я все не пересмотривал, но все что на окко были до конца июля
А если за пару месяцев будет повод что-то там прикупить, то эта скидка + кешбек сервисы + если есть их накопленные бонусы - очень даже неплохой вариант

ОККО 4% скидки на бензин и 30% скидки на 3 чашки кофе сроки действия сертификатов до 30.09.2020

Не 4% га беннзин, а 4грн і 5грн - обидва дійсно до 30.09
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Міняю Мегого (є 2 штуки) на Епіцентр.

Фокстрот, Голд, Сушія, Якабао, Окко, Портмоне - віддам просто так.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:55

Нужен мегого.
Взамен - есть всё (или почти всё) остальное.
Шлак - отдам просто так
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:09

Если у кого есть билеты в кино, то куплю
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:11

в финале , 2 якабу и голда ... скука...за все время из полезного фишка -5 грн ,пару пополнений мобильного и один эпицентр 50 грн. ...сдулись :(
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

в финале набил Эпиков.Не понял при чем тут "Галерея Деко" в заглавии,а ниже пишут про любую кассу.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:40

Мизантрóп у меня пока что 1 эпик и пополняшка моба... Остальное печаль - якабу, сушия, голд.юа.. если кому надо - отдам за просто так
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:45

  Мизантрóп написав:в финале набил Эпиков.Не понял при чем тут "Галерея Деко" в заглавии,а ниже пишут про любую кассу.

Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
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velvet
 
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