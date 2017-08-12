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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:13
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
Печатали или с телефона у них проходит?
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:44
Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
Печатали или с телефона у них проходит?
Распечатал на всякий случай, с телефона не пробовал
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velvet
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Додано: Нед 02 сер, 2020 15:02
Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
Печатали или с телефона у них проходит?
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает
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omb
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Додано: Нед 02 сер, 2020 15:51
ykrkozak Здравствуйте, был бы очень признателен принять в дар сертификат в фокстрот! Заранее огромное спасибо
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happy_stas
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Додано: Нед 02 сер, 2020 16:17
зачем брать по такой не адекватной цене?
в том же магазине есть отличный вариант
и гладит может даже лучше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 02 сер, 2020 16:25
uaprofi
Не все любят хлам.
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Vorlon
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Додано: Нед 02 сер, 2020 16:54
У меня по одному аккаунту - 45% кручений - это, блд, голд юа
.......
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Boundless
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:04
Boundless написав:
У меня по одному аккаунту - 45% кручений - это, блд, голд юа
а у меня первый раз закончились балы.
не смог крутить каждый день
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:55
happy_stas написав:ykrkozak
Здравствуйте, был бы очень признателен принять в дар сертификат в фокстрот! Заранее огромное спасибо
Кинул код сертификата в личку.
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PUnder
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