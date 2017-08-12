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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал


Печатали или с телефона у них проходит?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:44

  Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал


Печатали или с телефона у них проходит?

Распечатал на всякий случай, с телефона не пробовал
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:02

  Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал


Печатали или с телефона у них проходит?
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:51

Сертификат

ykrkozak Здравствуйте, был бы очень признателен принять в дар сертификат в фокстрот! Заранее огромное спасибо
happy_stas
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:17

  lincoln2 написав:https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/utug ... 687e0.html - к оплате 1999 грн. после ввода номера серта...
Розетка,Комфи,Эльдорадо и т.д. 2199 грн одинаковая , типа акционная цена у всех...у серых тож ,ниже 2000 грн нету ...


зачем брать по такой не адекватной цене?

в том же магазине есть отличный вариант
:!: и гладит может даже лучше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:25

uaprofi
Не все любят хлам.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

У меня по одному аккаунту - 45% кручений - это, блд, голд юа
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:04

  Boundless написав:У меня по одному аккаунту - 45% кручений - это, блд, голд юа

а у меня первый раз закончились балы.
не смог крутить каждый день
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:55

  happy_stas написав:ykrkozak Здравствуйте, был бы очень признателен принять в дар сертификат в фокстрот! Заранее огромное спасибо


Кинул код сертификата в личку.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть:
- Megogo "Оптимальна" на місяць
- Decathlon (-50 грн)
- ОККО (-5 грн/л)
- Concert.ua (-50 грн)
- Yakaboo (-100грн)
- Сушия роллы
- Фокстрот (-200 грн)
- ОККО (-30% на омивач скла)

Буду благодарен, если поделитесь сертификатами в Эпицентр. Жду в личке
sheva_ukraine97
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