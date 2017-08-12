velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
Печатали или с телефона у них проходит?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
Печатали или с телефона у них проходит?
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:44
Распечатал на всякий случай, с телефона не пробовал
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Додано: Нед 02 сер, 2020 15:02
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает
Кешбечные карты!
Додано: Нед 02 сер, 2020 15:51
Сертификат
ykrkozak Здравствуйте, был бы очень признателен принять в дар сертификат в фокстрот! Заранее огромное спасибо
Додано: Нед 02 сер, 2020 16:17
зачем брать по такой не адекватной цене?
в том же магазине есть
и гладит может даже лучше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 02 сер, 2020 16:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
У меня по одному аккаунту - 45% кручений - это, блд, голд юа
.......
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:04
а у меня первый раз закончились балы.
не смог крутить каждый день
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:55
Додано: Нед 02 сер, 2020 22:38
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть:
- Megogo "Оптимальна" на місяць
- Decathlon (-50 грн)
- ОККО (-5 грн/л)
- Concert.ua (-50 грн)
- Yakaboo (-100грн)
- Сушия роллы
- Фокстрот (-200 грн)
- ОККО (-30% на омивач скла)
Буду благодарен, если поделитесь сертификатами в Эпицентр. Жду в личке
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