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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 сер, 2020 23:07
PUnder спасибо огромное!!!
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happy_stas
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:00
omb написав: Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал
Печатали или с телефона у них проходит?
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает
А якщо на касі самообслуговування платити? Виходить там він нікому і не потрібен для отчета?
Касир сканувала чи вводила код серта? (Бо є парочка кодів без паперового варіанту)
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KVV
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:08
KVV сканировала и забрала
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:24
omb, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?
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KVV
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:58
KVV это было в дриме, там только галерея
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:32
KVV написав:omb
, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?
З усього Епіцентру
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velvet
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