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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:07

PUnder спасибо огромное!!!
happy_stas
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:00

  omb написав:
  Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал


Печатали или с телефона у них проходит?
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает

А якщо на касі самообслуговування платити? Виходить там він нікому і не потрібен для отчета?

Касир сканувала чи вводила код серта? (Бо є парочка кодів без паперового варіанту)
KVV
 
Повідомлень: 488
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:08

KVV сканировала и забрала
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:24

omb, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?
KVV
 
Повідомлень: 488
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:58

KVV это было в дриме, там только галерея
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:32

  KVV написав:omb, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?

З усього Епіцентру
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velvet
 
Повідомлень: 2881
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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