|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:00
А якщо на касі самообслуговування платити? Виходить там він нікому і не потрібен для отчета?
Касир сканувала чи вводила код серта? (Бо є парочка кодів без паперового варіанту)
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:08
KVV сканировала и забрала
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:58
KVV это было в дриме, там только галерея
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:32
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40
Кому надо
Фокстрот (200 грн. при покупке > 1000 грн.; но по факту меньше, а то и вовсе без скидки, т. к. у фокстрота почти на все товары "скидка", а минус 200 считается от зачёркнутой) до 31.08:
437710111637
437810711537
Farvatel.travel (-4%) до 31.08:
E56FF9C
7065C25
0A4ED92
B064045
7BF34AB
7A7B7A7
Farvatel.travel (-5%):
900257F
A735DBE
Окко (4грн\л фишками) до 30.09:
2506428180891
Окко (5грн\л фишками) до 30.09:
2557387432903
2571355847179
Yakaboo (-50грн. при заказе от 500 грн.) до 27.08:
MCMA4KAVD
MCMVSD2RT
MC37FWHE2
MCQDKNS7X
MCXKFB5BH
Yakaboo (-75 грн. при заказе от 500 грн.) до 27.08:
MC20PVWG
MC0TWINV
Gold.ua (-15%) до 30.09:
6971-8826-33485
6971-7335-25676
7287-9067-57854
7048-8657-60912
7570-9079-85336
7570-7590-41767
Сушия (Рол Филадельфия в кунжуте с тунцом (по доставке от 350 грн.)) до 31.08:
2864199635935
2812199643061
2812199643108
2839199648414
2839199648452
Сушия (Рол Филадельфия де Люкс комбо угорь + лосось на месте при заказе от 450грн.):
2809200050987
2835199623291
2874199626918
P. S. Сообщайте в личку или иным образом, кто чем воспользовался, буду вычёркивать
|