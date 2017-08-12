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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:07

PUnder спасибо огромное!!!
happy_stas
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:00

  omb написав:
  Aps написав:
velvet написав:Без проблем проходит на любой товар в эпике, я вчера один сертификат использовал


Печатали или с телефона у них проходит?
печатал, сказали им надо для отчета, с телефона не канает

А якщо на касі самообслуговування платити? Виходить там він нікому і не потрібен для отчета?

Касир сканувала чи вводила код серта? (Бо є парочка кодів без паперового варіанту)
KVV
 
Повідомлень: 488
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:08

KVV сканировала и забрала
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1778
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:24

omb, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?
KVV
 
Повідомлень: 488
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:58

KVV это было в дриме, там только галерея
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:32

  KVV написав:omb, товари були з Галереї чи з усього Епіцентру?

З усього Епіцентру
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2882
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40

Кому надо

Фокстрот (200 грн. при покупке > 1000 грн.; но по факту меньше, а то и вовсе без скидки, т. к. у фокстрота почти на все товары "скидка", а минус 200 считается от зачёркнутой) до 31.08:

437710111637
437810711537

Farvatel.travel (-4%) до 31.08:

E56FF9C
7065C25
0A4ED92
B064045
7BF34AB
7A7B7A7

Farvatel.travel (-5%):

900257F
A735DBE

Окко (4грн\л фишками) до 30.09:

2506428180891

Окко (5грн\л фишками) до 30.09:

2557387432903
2571355847179

Yakaboo (-50грн. при заказе от 500 грн.) до 27.08:

MCMA4KAVD
MCMVSD2RT
MC37FWHE2
MCQDKNS7X
MCXKFB5BH

Yakaboo (-75 грн. при заказе от 500 грн.) до 27.08:

MC20PVWG
MC0TWINV

Gold.ua (-15%) до 30.09:

6971-8826-33485
6971-7335-25676
7287-9067-57854
7048-8657-60912
7570-9079-85336
7570-7590-41767


Сушия (Рол Филадельфия в кунжуте с тунцом (по доставке от 350 грн.)) до 31.08:

2864199635935
2812199643061
2812199643108
2839199648414
2839199648452

Сушия (Рол Филадельфия де Люкс комбо угорь + лосось на месте при заказе от 450грн.):

2809200050987
2835199623291
2874199626918

P. S. Сообщайте в личку или иным образом, кто чем воспользовался, буду вычёркивать
mvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сертификат Декатлон, вроде, до конца июля был.
Amid
 
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Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:42

  mvp написав:Farvatel.travel (-4%) до 31.08:
...
Yakaboo (-50грн. при заказе от 500 грн.) до 27.08:
...
Gold.ua (-15%) до 30.09:
...

Побольше бы сертификатов от Фарватера, Якабу и Голда выкладывали - жизнь была бы веселее )
mustbe
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Повідомлень: 4571
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Подякував: 96 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

Шарить шлак - это стимулировать эти говнопредложения на колесе в будущем
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1789
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