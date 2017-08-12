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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:53

Есть предположения когда колесо опять заработает?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:58

  Boundless написав:Шарить шлак - это стимулировать эти говнопредложения на колесе в будущем


бгг, ваше мнение очень ценно.

Можно подумать, что всем должны по штуке баксов на каждом крутке колеса насыпать (мелкими купюрами). Как Вы говорите, "шлак" - был, есть и будет, особенно в свете того, что это всего лишь бонус и денег вы не платите за участие (Вы же не ради колеса своей картой рассчитывались?). Ну выпало что-то интересное - окей, не выпало - выпадет в след. раз (может быть)
mvp
 
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