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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:53
Есть предположения когда колесо опять заработает?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:58
бгг, ваше мнение очень ценно.
Можно подумать, что всем должны по штуке баксов на каждом крутке колеса насыпать (мелкими купюрами). Как Вы говорите, "шлак" - был, есть и будет, особенно в свете того, что это всего лишь бонус и денег вы не платите за участие (Вы же не ради колеса своей картой рассчитывались?). Ну выпало что-то интересное - окей, не выпало - выпадет в след. раз (может быть)
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому надо фокстрот, концерт, Голд и Суши
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05
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