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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:53

Есть предположения когда колесо опять заработает?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:58

  Boundless написав:Шарить шлак - это стимулировать эти говнопредложения на колесе в будущем


бгг, ваше мнение очень ценно.

Можно подумать, что всем должны по штуке баксов на каждом крутке колеса насыпать (мелкими купюрами). Как Вы говорите, "шлак" - был, есть и будет, особенно в свете того, что это всего лишь бонус и денег вы не платите за участие (Вы же не ради колеса своей картой рассчитывались?). Ну выпало что-то интересное - окей, не выпало - выпадет в след. раз (может быть)
mvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому надо фокстрот, концерт, Голд и Суши
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05

  omb написав:Есть предположения когда колесо опять заработает?

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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2885
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Подякували: 355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:52

velvet оу.. долговато ждать :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:16

Программа превратилась в полное УГ. Обменял баллы на скидку на роутер в Фокстроте. Написано было до 15%. По факту 5%. Так можно и до 100% писать а по факту давать 0.01%.
DONALD
 
Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

У кого-нибудь проходят пополнения мобильного на 20 грн.?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:17

  DONALD написав:Программа превратилась в полное УГ. Обменял баллы на скидку на роутер в Фокстроте. Написано было до 15%. По факту 5%. Так можно и до 100% писать а по факту давать 0.01%.


Так і коли анонсують знижки в Фокстроті до 80 і більше %, переважно іде мова тільки про декілька %, або і ціна зі знижкою така ж як і в конкурентів. Ще пару % можна добрати поєднуючи кешбек по картці, покупку через кешбечний сервіс і програму лояльності самого магазину.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

акет, на красном тоже жаловались на эту проблему :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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