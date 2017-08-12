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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:53
Есть предположения когда колесо опять заработает?
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:58
Boundless написав:
Шарить шлак - это стимулировать эти говнопредложения на колесе в будущем
бгг, ваше мнение очень ценно.
Можно подумать, что всем должны по штуке баксов на каждом крутке колеса насыпать (мелкими купюрами). Как Вы говорите, "шлак" - был, есть и будет, особенно в свете того, что это всего лишь бонус и денег вы не платите за участие (Вы же не ради колеса своей картой рассчитывались?). Ну выпало что-то интересное - окей, не выпало - выпадет в след. раз (может быть)
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mvp
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:01
Кому надо фокстрот, концерт, Голд и Суши
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ykrkozak
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05
omb написав:
Есть предположения когда колесо опять заработает?
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velvet
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:52
velvet
оу.. долговато ждать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:16
Программа превратилась в полное УГ. Обменял баллы на скидку на роутер в Фокстроте. Написано было до 15%. По факту 5%. Так можно и до 100% писать а по факту давать 0.01%.
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DONALD
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:49
У кого-нибудь проходят пополнения мобильного на 20 грн.?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:17
DONALD написав:
Программа превратилась в полное УГ. Обменял баллы на скидку на роутер в Фокстроте. Написано было до 15%. По факту 5%. Так можно и до 100% писать а по факту давать 0.01%.
Так і коли анонсують знижки в Фокстроті до 80 і більше %, переважно іде мова тільки про декілька %, або і ціна зі знижкою така ж як і в конкурентів. Ще пару % можна добрати поєднуючи кешбек по картці, покупку через кешбечний сервіс і програму лояльності самого магазину.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:24
акет, на красном тоже жаловались на эту проблему
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:38
акет написав:
У кого-нибудь проходят пополнения мобильного на 20 грн.?
31го нормально пройшло поповнення.
ПС: згадав, з другого разу, першого щось завантажувалось і без результату.
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Rainbow
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