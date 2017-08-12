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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
YAKABOO
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Судя по всему один промокод Якабу можно использовать несколько раз. У меня получилось.
У кого есть безхозные сертификаты на заправку Окко и/или сертификат Фишка--поделитесь.
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:59
Есть еще сертификаты Fishka 50 грн. Обменяю на Мегого. ОККО в подарок!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Есть:
пропозиція від portmone.com -1
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пропозиція від фокстрот - 5
- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
пропозиція від okko -1
- Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»
Буду благодарен, за обмен на сертификат Эпицентр.
Пишите в ЛС.
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