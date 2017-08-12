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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10

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omb
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:34

Имеется сертификат Эпицентр. Обменяю на Мегого
Eugene+
 
Повідомлень: 140
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

YAKABOO

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cohan
 
Повідомлень: 234
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Судя по всему один промокод Якабу можно использовать несколько раз. У меня получилось.
У кого есть безхозные сертификаты на заправку Окко и/или сертификат Фишка--поделитесь.
Golf_streem
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:59

Есть еще сертификаты Fishka 50 грн. Обменяю на Мегого. ОККО в подарок!
Eugene+
 
Повідомлень: 140
З нами з: 10.05.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Есть:
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– Отримайте 5 грн на бонусний рахунок.
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- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
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- Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»

Буду благодарен, за обмен на сертификат Эпицентр.
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ruvex
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Повідомлень: 9987
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мегого у меня нет, Фишку и/или Окко не откажусь.
Golf_streem
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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