Надо кому-то такое даром?
Возможно ещё появятся:
1. Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
2. Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось
Если от них откажутся
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:16
Надо кому-то такое даром?
Возможно ещё появятся:
1. Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
2. Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось
Если от них откажутся
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:23
У меня gold.ua на -15% было несколько десятков. Как-то на них очень "повезло". Тоже снёс молча
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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