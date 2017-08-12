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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:16

Зображення

Надо кому-то такое даром?

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Если от них откажутся
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19

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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19

Ролов и у меня полно - даже не предлагаю...
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:23

У меня gold.ua на -15% было несколько десятков. Как-то на них очень "повезло". Тоже снёс молча :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12287
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:07

А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28

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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:31

  M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.

до 30.09.2020
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:45

  M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?

Ну я вот не автолюбитель, поэтому нафиг не нужно...
До конца сентября.
Vorlon
 
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