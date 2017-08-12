Надо кому-то такое даром?
Возможно ещё появятся:
1. Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
2. Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось
Если от них откажутся
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:16
Надо кому-то такое даром?
Возможно ещё появятся:
1. Рол Філадельфія в кунжуті з тунцем
2. Рол Філадельфія де Люкс комбо вугор + лосось
Если от них откажутся
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:23
У меня gold.ua на -15% было несколько десятков. Как-то на них очень "повезло". Тоже снёс молча
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:07
А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:31
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:45
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