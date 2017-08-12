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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:01
В который раз намахали. Обменял баллы на скидку в 10% на "харчові продукти" от Розетки. Перешёл на промостраницу. Набросил корзину на несколько тысяч гривен товаров (в основном безалкогольные напитки и др.по мелочи). Ввёл промокод-и на тебе "на вибрані товари знижка не розповсюджується". То Фокстрот обещает до 15%, а по факту 5%. Теперь соки и миндальное молоко уже не пищевые продукты в Розетке. Что за аферисты?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:50
Re: Программа "Masterсard Більше"
Безвозмездно отдам:
пропозиція від фокстрот - 5 шт.
- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
пропозиція від okko -1 шт.
- Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»
Пишите в ЛС
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:52
Re: Программа "Masterсard Більше"
Акція завершилася
Стежте за новинами Mastercard Більше у соціальних мережах, щоб не пропустити нове колесо сюрпризів!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:54
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