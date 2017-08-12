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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:01

В который раз намахали. Обменял баллы на скидку в 10% на "харчові продукти" от Розетки. Перешёл на промостраницу. Набросил корзину на несколько тысяч гривен товаров (в основном безалкогольные напитки и др.по мелочи). Ввёл промокод-и на тебе "на вибрані товари знижка не розповсюджується". То Фокстрот обещает до 15%, а по факту 5%. Теперь соки и миндальное молоко уже не пищевые продукты в Розетке. Что за аферисты?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

Безвозмездно отдам:
пропозиція від фокстрот - 5 шт.
- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

Акція завершилася

Стежте за новинами Mastercard Більше у соціальних мережах, щоб не пропустити нове колесо сюрпризів!
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:54

  yama написав:Акція завершилася

Внезапно )
mustbe
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