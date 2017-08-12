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- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:50
Re: Программа "Masterсard Більше"
Безвозмездно отдам:
пропозиція від фокстрот - 5 шт.
- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
пропозиція від okko -1 шт.
- Знижка 30% на 3 будь-які чашки кави або чаю на АЗК «ОККО»
Пишите в ЛС
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:52
Re: Программа "Masterсard Більше"
Акція завершилася
Стежте за новинами Mastercard Більше у соціальних мережах, щоб не пропустити нове колесо сюрпризів!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:54
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:26
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Додано: Суб 22 сер, 2020 07:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
До Дня Незалежності 3+1 за OKKO Pay. А під чорну п'ятницю давали 5.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:41
Да что-то они взвинтили цену прямо как в докарантинные времена. Уже даже с этой 4 грн скидкой цены даже не выравниваются с конкурентами, не говоря уже о том, чтобы быть ниже.
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