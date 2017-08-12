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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

Безвозмездно отдам:
пропозиція від фокстрот - 5 шт.
- Знижка 200 грн при купівлі від 1000 грн в мережі «Фокстрот»
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

Акція завершилася

Стежте за новинами Mastercard Більше у соціальних мережах, щоб не пропустити нове колесо сюрпризів!
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:54

  yama написав:Акція завершилася

Внезапно )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:26

  mustbe написав:
  yama написав:Акція завершилася

Внезапно )

Но последствия остались. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 07:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay


До Дня Незалежності 3+1 за OKKO Pay. А під чорну п'ятницю давали 5.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:41

  Ой+ написав:
  M-Audio написав:Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay


До Дня Незалежності 3+1 за OKKO Pay. А під чорну п'ятницю давали 5.

Да что-то они взвинтили цену прямо как в докарантинные времена. Уже даже с этой 4 грн скидкой цены даже не выравниваются с конкурентами, не говоря уже о том, чтобы быть ниже.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:26

Так Беларусь бастует, бензусу нема )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:02

Решил опробовать, как работает кэшбэк на алиэкспресс здесь.
Сделал два небольших заказа, ~$50 каждый. Они ещё не доехали, но смотрю сейчас "сумму к получению": за один 2 гривны, за второй - 1 грн.
Путём несложных манипуляций расчитываю, что более-менее всё сходится, если эти суммы в долларах, как и сумма покупки, а не в гривнах, как написано. Но посмотрим, что придёт по итогу.
M-Audio
 
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