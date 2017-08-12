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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:43
Так само не часто там шоплюсь і так само раніше такого не спостерігав, але ефект повторювався на 2-х позиціях різних продавців. Не можу стверджувати, що так завжди, але закликаю пильнувати.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07
M-Audio написав:
А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:37
Rimlyanin1 написав: M-Audio написав:
А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
Например, тем, что если вы в свой 3-х литровый турбодизель зальёте бодягу на Маршале, то не факт, что вообще выедете с заправки.
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