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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:43

Так само не часто там шоплюсь і так само раніше такого не спостерігав, але ефект повторювався на 2-х позиціях різних продавців. Не можу стверджувати, що так завжди, але закликаю пильнувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07

  M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.


А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 209
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:37

  Rimlyanin1 написав:
  M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли?
Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более.
Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.


А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво


Например, тем, что если вы в свой 3-х литровый турбодизель зальёте бодягу на Маршале, то не факт, что вообще выедете с заправки.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:00

Запилил табличку со всеми призами из Бильше.
А то на сайте - не удобно, медленно, и не видно новинок.
https://mustbe.ml/tables/bilshe/
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:14

mustbe
Спасибо! Но как-то бы цветовую палитру поприятнее для глаз :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:16

Я художник – я так вижу )
mustbe
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Подякував: 97 раз.
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  #<1 ... 130131132133
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