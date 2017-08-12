M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли? Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более. Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
M-Audio написав:А чего это от скидок на ОККО все отказываются? Никто не заправляется что-ли? Я бы взял, даже 4 грн/л - это больше, чем персональная скидка+OKKO Pay, а уж 5 - тем более. Но я подозреваю, что эти "талоны" до конца месяца, а мне вряд-ли будет нужно.
А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
Например, тем, что если вы в свой 3-х литровый турбодизель зальёте бодягу на Маршале, то не факт, что вообще выедете с заправки.