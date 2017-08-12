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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:43
Так само не часто там шоплюсь і так само раніше такого не спостерігав, але ефект повторювався на 2-х позиціях різних продавців. Не можу стверджувати, що так завжди, але закликаю пильнувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07
А чим саме цікаве ОККО? Ціни найвищі на ринку, навіть зі знижками 4 грн. не дуже цікаво
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:37
Например, тем, что если вы в свой 3-х литровый турбодизель зальёте бодягу на Маршале, то не факт, что вообще выедете с заправки.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:00
Запилил табличку со всеми призами из Бильше.
А то на сайте - не удобно, медленно, и не видно новинок.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:16
Я художник – я так вижу )
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:51
Re: Программа "Masterсard Більше"
Колесо в планах есть? )
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:52
Будет колесо - будем посмотреть )
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:34
Доброго всім здоров'я. Може в кого мегого є лишній, буду дуже вдячний, можу віддати за нього чотири знижки по 15% на прикраси від Gold.ua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:36
О как тут интересно.
Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё.
Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех двух, что уже были видны (давно получены), ни этого третьего. И карту проверил, которая там указана - никаких поступлений. Типа, спасибо большое.
Там, конечно, мелочь, доллара 3-4 в сумме, но именно на этих суммах оно особенно красиво. С моей стороны вроде и не особенно хочется даже затевать звонки и переписку, а с той стороны - тысяча-другая таких лохов - и уже заметная монетка.
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