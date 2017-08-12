Додано: Нед 27 вер, 2020 19:36

О как тут интересно.

Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё.

Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех двух, что уже были видны (давно получены), ни этого третьего. И карту проверил, которая там указана - никаких поступлений. Типа, спасибо большое.



Там, конечно, мелочь, доллара 3-4 в сумме, но именно на этих суммах оно особенно красиво. С моей стороны вроде и не особенно хочется даже затевать звонки и переписку, а с той стороны - тысяча-другая таких лохов - и уже заметная монетка.