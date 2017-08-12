M-Audio написав:О как тут интересно. Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё. Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех двух, что уже были видны (давно получены), ни этого третьего. И карту проверил, которая там указана - никаких поступлений. Типа, спасибо большое.
Там, конечно, мелочь, доллара 3-4 в сумме, но именно на этих суммах оно особенно красиво. С моей стороны вроде и не особенно хочется даже затевать звонки и переписку, а с той стороны - тысяча-другая таких лохов - и уже заметная монетка.
Может товар был неаффилиатный, за который китайцы не начисляют кешбек??
M-Audio написав:О как тут интересно. Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё. Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех
Может товар был неаффилиатный, за который китайцы не начисляют кешбек??
Так были эти покупки в системе уже. С суммами. Кажется, если кэшбэк не платится, то рефералу эти покупки даже не приходят. Да и не было ничего такого в тех покупках, чтобы можно было предположить какие-то особые условия.
Я тоже там зарегистрирован, и даже покупал что-то через них. Да, в принципе там нормально всё было. Но ради интереса хотел попробовать и тут. Разнообразие - это всегда хорошо. По заявленным процентам в моих категориях здесь после налогов получалось примерно столько же, сколько и в тех гривасях.
M-Audio написав:Захожу - а заказов-то и нет вообще.
Я им всё-таки написал писулю, и они даже ответили, что теперь записи о заказах будут появляться в кабинете только после выплаты кэшбэка на карту, а до этого момента их нигде больше увидеть нельзя. Просто прэлэстно.