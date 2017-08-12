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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

M-Audio написав:О как тут интересно.
Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё.
Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех двух, что уже были видны (давно получены), ни этого третьего. И карту проверил, которая там указана - никаких поступлений. Типа, спасибо большое.

Там, конечно, мелочь, доллара 3-4 в сумме, но именно на этих суммах оно особенно красиво. С моей стороны вроде и не особенно хочется даже затевать звонки и переписку, а с той стороны - тысяча-другая таких лохов - и уже заметная монетка.
Может товар был неаффилиатный, за который китайцы не начисляют кешбек??
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:38

M-Audio
Я пользуюсь сервисом гриваси
(ниже реферальная ссылка)

https://grivasi.com/welcome/?user=15114

ещё ни разу не подводило. Из плюсов, налоги не вычитают - всю сумму скидывают на карту, в американских магазинах КБ фиксируют в долларах, в европейских - в евро. (В украинских, очевидно, в гривнах)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

Amid написав:ещё ни разу не подводило


В гривасях тоже не выплачивается кешбек за неаффилиатный товар на Алиэкспресс .
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:54

  wilomik написав:
M-Audio написав:О как тут интересно.
Сделал три заказа через cashback на Aliexpress, два уже давно, третий чуть позже. Первые два, хоть и с ошибкой, но появились в "ожидании". Третий смотрел примерно через день после оплаты - не появился. Думал, может не успело ещё.
Уже прошло довольно много времени, я просто о нем забыл, а сейчас вспомнил, решил посмотреть на все. Захожу - а заказов-то и нет вообще. Ни одного: ни тех
Может товар был неаффилиатный, за который китайцы не начисляют кешбек??

Так были эти покупки в системе уже. С суммами. Кажется, если кэшбэк не платится, то рефералу эти покупки даже не приходят. Да и не было ничего такого в тех покупках, чтобы можно было предположить какие-то особые условия.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:58

  Amid написав:M-Audio
Я пользуюсь сервисом гриваси

Я тоже там зарегистрирован, и даже покупал что-то через них. Да, в принципе там нормально всё было. Но ради интереса хотел попробовать и тут. Разнообразие - это всегда хорошо. По заявленным процентам в моих категориях здесь после налогов получалось примерно столько же, сколько и в тех гривасях.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:52

  M-Audio написав:Захожу - а заказов-то и нет вообще.

Я им всё-таки написал писулю, и они даже ответили, что теперь записи о заказах будут появляться в кабинете только после выплаты кэшбэка на карту, а до этого момента их нигде больше увидеть нельзя.
Просто прэлэстно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:47

Может у кого с колеса остались сертификаты на Концерт.юа С радостью приму их
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:01

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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:05

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