Додано: Сер 07 жов, 2020 16:44

chipmunk

По аналогии с Розеткой будет. Беру коды за 10 баллов, и ппри оплате по карте идет кешбек отдельно само собой за маркетплейс.

Так же по ватсонс переход по кешбечной ссылке от мастербильше принес кешбек от МБ и 10% от Моно