chipmunk
По аналогии с Розеткой будет. Беру коды за 10 баллов, и ппри оплате по карте идет кешбек отдельно само собой за маркетплейс.
Так же по ватсонс переход по кешбечной ссылке от мастербильше принес кешбек от МБ и 10% от Моно
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:44
chipmunk
По аналогии с Розеткой будет. Беру коды за 10 баллов, и ппри оплате по карте идет кешбек отдельно само собой за маркетплейс.
Так же по ватсонс переход по кешбечной ссылке от мастербильше принес кешбек от МБ и 10% от Моно
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32
Ну, не дорого )
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