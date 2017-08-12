RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:44

chipmunk
По аналогии с Розеткой будет. Беру коды за 10 баллов, и ппри оплате по карте идет кешбек отдельно само собой за маркетплейс.
Так же по ватсонс переход по кешбечной ссылке от мастербильше принес кешбек от МБ и 10% от Моно
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Spring
 
Повідомлень: 159
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32

Подаруйте незабутній час рідним. Творіть безцінні історії
Долучайтеся до розіграшу від Mastercard і виграйте Apple Watch, а ще отримайте шанс провести безтурботний тиджень дні з рідними серед спокою карпатських гір.

Як скористатися пропозицією?

– Замовляйте спеціальну пропозицію за 0 балів.
– Розраховуйтеся карткою Mastercard в інтернеті – що більше транзакцій, то більші шанси на виграш.
– Вигравайте Apple Watch або відпочинок для всієї родини в гірському шале.

Головний подарунок включає трансфер, проживання для 4-х чоловік у шале (6 днів, 5 ночей) із дворазовим харчуванням, а також зимові розваги в «Буковелі».

Акція діє з 12.10.2020 до 01.12.2020 включно

Ну, не дорого )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 13:32

Давайте порівняємо які банки по скільки балів нараховують за видатки із карток MC

Кредо - https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 8ee91a.pdf

3.5. За кожні 12 гривень здійснених торгових розрахунків по БПК (крім Продукту «Кредитна
картка») нараховується 1 Бал.
3.6. Для Продукту «Кредитна картка» діють спеціальні умови нарахування Балів, а саме:
а) За кожні 8 гривень здійснених торгових розрахунків нараховується 1 Бал.
....(тут ще більше умов)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9767
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 12:25
14 20971
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 00:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 14:24
0 7822
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 14:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 14:25
42 12367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 03:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.