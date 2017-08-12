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3.5. За кожні 12 гривень здійснених торгових розрахунків по БПК (крім Продукту «Кредитна картка») нараховується 1 Бал. 3.6. Для Продукту «Кредитна картка» діють спеціальні умови нарахування Балів, а саме: а) За кожні 8 гривень здійснених торгових розрахунків нараховується 1 Бал. ....(тут ще більше умов)
3.5. За кожні 12 гривень здійснених торгових розрахунків по БПК (крім Продукту «Кредитна картка») нараховується 1 Бал. 3.6. Для Продукту «Кредитна картка» діють спеціальні умови нарахування Балів, а саме: а) За кожні 8 гривень здійснених торгових розрахунків нараховується 1 Бал. ....(тут ще більше умов)