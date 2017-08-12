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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:43
Обменяю Декатлон на Эпицентр
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zinchenko_darya
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Додано: Чет 22 жов, 2020 16:52
обменяю два Megogo на три Эпицентра
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:38
У кого-то есть ненужная скидка (или с возвратом
) "-10 % на товари для дітей від ROZETKA"?
Горит покупка, а сервис упал, и подниматься не собирается...
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:47
ramzes4 написав:
У кого-то есть ненужная скидка (или с возвратом
) "-10 % на товари для дітей від ROZETKA"?
Горит покупка, а сервис упал, и подниматься не собирается...
Если есть ватафон, то там за 200 балов тоже можно 10% скидон розетки на товары для детей получить.
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antey718
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:49
antey718 написав:
Если есть ватафон, то там за 200 балов тоже можно 10% скидон розетки на товары для детей получить.
Увы, там всего 3 балла
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:24
У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
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Avril_ks
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:37
Avril_ks написав:
У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?
Они до 31.08.2020.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:39
Avril_ks написав:
У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?
У меня полно осталось
Но у них срок действия до 31.08.2020. Т.е. они давно сгорели.
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Искатель
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:49
Искатель написав: Avril_ks написав:
У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?
У меня полно осталось
Но у них срок действия до 31.08.2020. Т.е. они давно сгорели.
Доверяй, но проверяй
Вы же знаете репутацию смузихльобов, особенно мастеркардовских Avril_ks,
бросил код в личку
За Виталия Наливкина!
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