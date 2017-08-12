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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Обменяю Декатлон на Эпицентр
zinchenko_darya
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

обменяю два Megogo на три Эпицентра
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

У кого-то есть ненужная скидка (или с возвратом :) ) "-10 % на товари для дітей від ROZETKA"?

Горит покупка, а сервис упал, и подниматься не собирается...
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 595
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:47

  ramzes4 написав:У кого-то есть ненужная скидка (или с возвратом :) ) "-10 % на товари для дітей від ROZETKA"?

Горит покупка, а сервис упал, и подниматься не собирается...


Если есть ватафон, то там за 200 балов тоже можно 10% скидон розетки на товары для детей получить.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:49

  antey718 написав:Если есть ватафон, то там за 200 балов тоже можно 10% скидон розетки на товары для детей получить.

Увы, там всего 3 балла :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 595
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Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:24

У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:37

  Avril_ks написав:У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?

Они до 31.08.2020.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:39

  Avril_ks написав:У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?

У меня полно осталось :) Но у них срок действия до 31.08.2020. Т.е. они давно сгорели.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:49

  Искатель написав:
  Avril_ks написав:У кого-нибудь остался незадействованный сертификат на скидку в фокстроте? Есть ли возможность поделиться в лс?

У меня полно осталось :) Но у них срок действия до 31.08.2020. Т.е. они давно сгорели.

Доверяй, но проверяй :wink:
Вы же знаете репутацию смузихльобов, особенно мастеркардовских

Avril_ks, бросил код в личку
За Виталия Наливкина!
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