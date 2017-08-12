Додано: Нед 25 жов, 2020 09:36

Антошка випала з партнерів, але в червні випадково двічі замовив знижку 15% і тепер скористався другою. Шкода за партнером.

Колись часто юзав окко - пульс по ціні 95 + персональна. Тепер такої нема. В програмі 2 або 3 грн, (не ясно для чого 2?!) без персональної. А персональна 5 грн.

Не так добре з грошима, як погано без них.