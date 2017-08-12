Шо? Опять?
При попытке зайти на сайт выдаёт сообщение:"Почекайте трішки. Ми скоро повернемось
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:24
Шо? Опять?
При попытке зайти на сайт выдаёт сообщение:"Почекайте трішки. Ми скоро повернемось
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:00
velvet ага и причём целый день
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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