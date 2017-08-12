RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:24

Шо? Опять?
При попытке зайти на сайт выдаёт сообщение:"Почекайте трішки. Ми скоро повернемось
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:00

velvet ага и причём целый день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:43

  omb написав:velvet ага и причём целый день

Работает уже сайт, но ПУМБовскую всекарту добавить не дало, типа не участвует в программе. Попробую через время может они с ПУМБой синхронизируются
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кому не жалко мегаго,донечці включу мультики всі,дайте в приват! Наперед дякую
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48

А о чём речь в последних сообщениях? Я думал, "колесо" включили, но ведь нет.

Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.
Последняя отписка по пропавшим операциям указывала, что они теперь в кабинете отображаться не будут до момента выплаты, которая выполняется в срок до 60 (или 65, не помню) дней, а когда будет выплата, тогда и в кабинете записи появятся. В очередной раз зайдя на сайт, я вспомнил об этом, и подумал, что сроки-то, кажется, уже прошли. Посчитал - и в самом деле прошли, и довольно давно. Но ни выплат, ни записей. Написал ещё раз, типа "ну и где?". Отвечают быстро, этого не отнять, ответили, что, якобы, была задержка на стороне aliexpress, но в ближайшие дни всё будет. Ближайших дней уже недели две прошло, сейчас вот заглянул в кабинет в посмотреть, откуда активность у народа, и вижу - а записи-то появились. Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати". Ну и, само собой, никакого намёка, когда же этот статус перейдёт в "виплачено".
Ненавижу это чувство, когда как будто выпрашиваешь копейки (там по сути копейки и есть), вместо того, чтобы увидеть, как оно автоматически чётко сработало и вернуло положенное, тем более, что это ведь даже не деньги этой организации, это они мне должны выплатить то, что сами же от моих покупок получили.

Компании - жирный минус за такую организацию и отношение. Подумываю сочинить жалобу непосредственно в "материнский" mastercard на этих деятелей из "Більше".
M-Audio
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 23.03.11
Подякував: 322 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50

  M-Audio написав:А о чём речь в последних сообщениях?

Кабинет не работал с неделю или больше
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13125
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7305 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50

Колесо наше все. В последней акции спустила 350 на одном и 120 на другом акке. Итог: 4 пополняли мобилы по 20грн, 2 сертификата по 50грн от Эпицентра, 1 сертификат на Фуршет на 50грн, 2 сертификата концерт да отоварила на билеты в зоопарк киевский, фирменный чехол на чемодан. Ну и пригодились черты на -5 на окко
zinchenko_darya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 18.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:54

  Вкладчик1234 написав:
  M-Audio написав:А о чём речь в последних сообщениях?

Кабинет не работал с неделю или больше

Это я понял, но тут народ пытается сертификатами меняться, вроде? Откуда, если не с колеса?
M-Audio
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 23.03.11
Подякував: 322 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 21195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 7838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 12464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.