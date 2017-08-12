Шо? Опять?
При попытке зайти на сайт выдаёт сообщение:"Почекайте трішки. Ми скоро повернемось
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:24
Шо? Опять?
При попытке зайти на сайт выдаёт сообщение:"Почекайте трішки. Ми скоро повернемось
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:00
velvet ага и причём целый день
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:23
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:43
Работает уже сайт, но ПУМБовскую всекарту добавить не дало, типа не участвует в программе. Попробую через время может они с ПУМБой синхронизируются
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кому не жалко мегаго,донечці включу мультики всі,дайте в приват! Наперед дякую
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48
А о чём речь в последних сообщениях? Я думал, "колесо" включили, но ведь нет.
Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.
Последняя отписка по пропавшим операциям указывала, что они теперь в кабинете отображаться не будут до момента выплаты, которая выполняется в срок до 60 (или 65, не помню) дней, а когда будет выплата, тогда и в кабинете записи появятся. В очередной раз зайдя на сайт, я вспомнил об этом, и подумал, что сроки-то, кажется, уже прошли. Посчитал - и в самом деле прошли, и довольно давно. Но ни выплат, ни записей. Написал ещё раз, типа "ну и где?". Отвечают быстро, этого не отнять, ответили, что, якобы, была задержка на стороне aliexpress, но в ближайшие дни всё будет. Ближайших дней уже недели две прошло, сейчас вот заглянул в кабинет в посмотреть, откуда активность у народа, и вижу - а записи-то появились. Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати". Ну и, само собой, никакого намёка, когда же этот статус перейдёт в "виплачено".
Ненавижу это чувство, когда как будто выпрашиваешь копейки (там по сути копейки и есть), вместо того, чтобы увидеть, как оно автоматически чётко сработало и вернуло положенное, тем более, что это ведь даже не деньги этой организации, это они мне должны выплатить то, что сами же от моих покупок получили.
Компании - жирный минус за такую организацию и отношение. Подумываю сочинить жалобу непосредственно в "материнский" mastercard на этих деятелей из "Більше".
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:50
Колесо наше все. В последней акции спустила 350 на одном и 120 на другом акке. Итог: 4 пополняли мобилы по 20грн, 2 сертификата по 50грн от Эпицентра, 1 сертификат на Фуршет на 50грн, 2 сертификата концерт да отоварила на билеты в зоопарк киевский, фирменный чехол на чемодан. Ну и пригодились черты на -5 на окко
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:54
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