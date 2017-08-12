Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48

А о чём речь в последних сообщениях? Я думал, "колесо" включили, но ведь нет.



Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.

Последняя отписка по пропавшим операциям указывала, что они теперь в кабинете отображаться не будут до момента выплаты, которая выполняется в срок до 60 (или 65, не помню) дней, а когда будет выплата, тогда и в кабинете записи появятся. В очередной раз зайдя на сайт, я вспомнил об этом, и подумал, что сроки-то, кажется, уже прошли. Посчитал - и в самом деле прошли, и довольно давно. Но ни выплат, ни записей. Написал ещё раз, типа "ну и где?". Отвечают быстро, этого не отнять, ответили, что, якобы, была задержка на стороне aliexpress, но в ближайшие дни всё будет. Ближайших дней уже недели две прошло, сейчас вот заглянул в кабинет в посмотреть, откуда активность у народа, и вижу - а записи-то появились. Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати". Ну и, само собой, никакого намёка, когда же этот статус перейдёт в "виплачено".

Ненавижу это чувство, когда как будто выпрашиваешь копейки (там по сути копейки и есть), вместо того, чтобы увидеть, как оно автоматически чётко сработало и вернуло положенное, тем более, что это ведь даже не деньги этой организации, это они мне должны выплатить то, что сами же от моих покупок получили.



Компании - жирный минус за такую организацию и отношение. Подумываю сочинить жалобу непосредственно в "материнский" mastercard на этих деятелей из "Більше".