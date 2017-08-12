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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 02:36

  ol_zy написав:Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане

Уже неактуально - серт отоварен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:09

  M-Audio написав:Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.
...
Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати".

Пришли деньги, наконец.
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не приходят смс для привязки карт
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:20

  J написав:не приходят смс для привязки карт

Вчера привязал ВСЕМОЖУ без проблем...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:21

  mustbe написав:Запилил табличку со всеми призами из Бильше.
А то на сайте - не удобно, медленно, и не видно новинок.
https://mustbe.ml/tables/bilshe.php

Добавил отображение Black(премиум)-предложений.
Ничего особо интересного там нет, но для полноты картины - хай будут
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

шо там слышно ,колёса не едут?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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