ol_zy написав:Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020. Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с. Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
t-step написав:Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?
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18.07 получал еще есть пяток таких же
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)