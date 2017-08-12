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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 136137138139>
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 02:36

  ol_zy написав:Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане

Уже неактуально - серт отоварен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:09

  M-Audio написав:Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.
...
Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати".

Пришли деньги, наконец.
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не приходят смс для привязки карт
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  J написав:не приходят смс для привязки карт

Вчера привязал ВСЕМОЖУ без проблем...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:21

  mustbe написав:Запилил табличку со всеми призами из Бильше.
А то на сайте - не удобно, медленно, и не видно новинок.
https://mustbe.ml/tables/bilshe.php

Добавил отображение Black(премиум)-предложений.
Ничего особо интересного там нет, но для полноты картины - хай будут
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

шо там слышно ,колёса не едут?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:34

Мизантрóп та не, пока сертификатами таримся
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50

поздновато

  t-step написав:Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

18.07 получал Зображення еще есть пяток таких же
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мизантрóп написав:
  t-step написав:Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

18.07 получал Зображення еще есть пяток таких же
Готовий всі 5 прийняти.... teodors23@gmail.com-можна сюди,можна в особисті!!!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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