Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 05 лис, 2020 02:36
ol_zy написав:
Выпал сертификат от Агриколя на 200грн в Novus до 31.12.2020.
Отдам за 150грн (у меня по близости нет данной сети...) - кому интересно пишите в л.с.
Готов обменять на аналог в Эпике, Сильпо, Ашане
Уже неактуально - серт отоварен.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Чет 05 лис, 2020 07:09
M-Audio написав:
Продолжаю историю с кэшбэком на Aliexpress от mastercard.
...
Суммы адекватные, пересчитанные в гривнах, только статус у них "До виплати".
Пришли деньги, наконец.
M-Audio
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:14
не приходят смс для привязки карт
J
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:20
J написав:
не приходят смс для привязки карт
Вчера привязал ВСЕМОЖУ без проблем...
Vorlon
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:21
Добавил отображение Black(премиум)-предложений.
Ничего особо интересного там нет, но для полноты картины - хай будут
mustbe
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:28
шо там слышно ,колёса не едут?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:34
Мизантрóп та не, пока сертификатами таримся
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omb
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:42
Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?
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t-step
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50
t-step написав:
Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?
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18.07 получал
еще есть пяток таких же
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Повідомлень: 4932
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Подякував: 744 раз.
Подякували: 893 раз.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 21:38
Мизантрóп написав: t-step написав:
Друзі,а може хтось накинути сертифікатів Фокстроту на 200грн.з попереднього кола сюрпризів?
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18.07 получал
еще есть пяток таких же
Готовий всі 5 прийняти....
teodors23@gmail.com
-можна сюди,можна в особисті!!!
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t-step
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Подякував: 9 раз.
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