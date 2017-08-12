зачем просроченые?
отправил
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:46
Re: Программа "Masterсard Більше"
зачем просроченые?
отправил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:56
Мизантрóп
Есть причина
Востаннє редагувалось Amid в Пон 21 гру, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:58
А что там продают интересное?
Много раз пытался что-то купить и все было дешевле в другом месте даже ч учётом купона.
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