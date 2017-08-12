Выслал в личку на 100 грнzinchenko_darya написав:Уважаемые, ни у кого с колеса не осталось ненужных сертификатов на Концерт.юа?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выслал в личку на 100 грн
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:01
Перезавантаження "Masterсard Більше"
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ваші бали залишаться на оновленій платформі. Щоб дізнатися про всі деталі та нові можливості платформи, стежте за особистими повідомленнями у Viber від Mastercard Більше та Програми винагород, а також приєднуйтесь до онлайн-презентації 3 лютого!
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
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