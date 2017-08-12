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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:19
zinchenko_darya написав:Уважаемые, ни у кого с колеса не осталось ненужных сертификатов на Концерт.юа?
Выслал в личку на 100 грн
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consul
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:01
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ваші бали залишаться на оновленій платформі. Щоб дізнатися про всі деталі та нові можливості платформи, стежте за особистими повідомленнями у Viber від Mastercard Більше та Програми винагород, а також приєднуйтесь до онлайн-презентації 3 лютого!
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vollena71
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:13
vollena71 написав:
онлайн-презентації 3 лютого
в 10:00,хоть бы не проспать
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Мизантрóп
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:59
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:14
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Мизантрóп
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- Повідомлень: 5269
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- Подякував: 842 раз.
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