Выслал в личку на 100 грнzinchenko_darya написав:Уважаемые, ни у кого с колеса не осталось ненужных сертификатов на Концерт.юа?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Выслал в личку на 100 грн
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:01
Перезавантаження "Masterсard Більше"
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ваші бали залишаться на оновленій платформі. Щоб дізнатися про всі деталі та нові можливості платформи, стежте за особистими повідомленнями у Viber від Mastercard Більше та Програми винагород, а також приєднуйтесь до онлайн-презентації 3 лютого!
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:31
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ми розробили декілька сценаріїв об’єднання та перенесення балів, за якими просто зрозуміти нову калькуляцію.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
Чомусь думаю, що колеса вже не буде!
Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:36
Я как-то давно не смотрел, но, кажется, раньше rewards не требовал регистрации карты? Это зависело от банка, и она там или участвовала сразу, без дополнительных действий, или не участвовала вообще. Это только в Бильше карты нужно было регистрировать, или я неправильно помню?
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