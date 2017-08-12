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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:05
Aktus написав:
А кто знает, Глово125 не дает купить - это временные (до конца дня) глюки или они их преждевременно скончали?
5482 користувачів использовали фонд акции,да и до 31.03 оно было
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 бер, 2021 20:15
Мизантрóп написав:
до 31.03
А разве тут (в МС) это не "включительно"?
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Aktus
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:24
На горячке говорят, что в связи с этими неполадками глово продлят.
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Aktus
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:28
Aktus написав:
На горячке говорят, что в связи с этими неполадками глово продлят.
Лохдаун впереди,не помешает
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:39
Подскажите, должны ли начисляться баллы за оплаты коммуналки через интернет-банкинг (кредитка ПУМБа)?
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Oktawa
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:49
Oktawa написав:
Подскажите, должны ли начисляться баллы за оплаты коммуналки через интернет-банкинг (кредитка ПУМБа)?
Нет
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velvet
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